У Львівській ОВА зазначають, що це найбільший гуманітарний конвой допомоги області.

Великобританія передала гуманітарний конвой допомоги у Львівську область - великий парк пожежно-рятувальної техніки зі спецобладнанням.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Львівської обласної Військової адміністрації.

Львівська область отримала 17 пожежно-рятувальних автомобілів та колінчастий підіймач. Техніка укомплектована спеціальним обладнанням і повністю готова до експлуатації.

"Це найбільший конвой, який вдалося зібрати в такі мінімальні терміни. Конвой готувався протягом декількох тижнів, кожен день були підключені нові пожежно-рятувальні частини у Великобританії. Нашим рятувальникам вкрай необхідна допомога, адже зараз місія рятувальної служби надскладна. Співробітники ДСНС у Львівській області разом з військовими та представниками поліції в першу чергу стикаються з наслідками війни", - прокоментували у Львівській ОВА.

Війна проти України: