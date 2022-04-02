Ключовий напрямок окупантів - це умовна вісь від Ізюма до Волновахи.

Найзапекліші бої зараз точаться від Ізюма до Харкова, війська РФ намагаються прорватися на Донбас.

Про це в ефірі національного марафону заявив радник МВС України, Вадим Денисенко.

"Ключовий напрямок - це умовна вісь від Ізюма до Волновахи. Це ключовий напрямок, куди хочуть рухатися росіяни. Весь час точаться бої біля Ізюма, вони пробують прорватися на Донбас, ми їх стримуємо. Це одні із ключових боїв, які відбуваються зараз. Паралельно це звичайно ще Луганська область, Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Маріуполь. Це найбільш тривожна ситуація, тривожні бої", - сказав він.

Відносно Херсона і області, за словами Денисенка, "ми відкинули вчора на таврійському напрямку росіян, наскільки це було можливо".

"Сьогодні вони пробували обстрілювати Кривий Ріг із артилерії. Ми робимо все можливе, щоб їх відсунути, щоб у них не було можливості обстрілювати Криворіжжя", - додав він.

Щодо ситуації на Київщині, попри те, що багато територій звільнено, Денисенко просить українців не поспішати додому.

"Розумію, що хочеться повернутись до своїх домівок, але поки що треба почекати. Тому що величезна кількість розтяжок, величезна кількість мін, ми фіксуємо випадки, що мінують навіть трупи. Тому зараз це насправді небезпечно, не тому, що хтось не хоче пустити когось додому, не переживайте, все, що збереглося, все буде збережено. Поліція, тероборона, нацгвардія, прочісує квартал за кварталом, підвал за підвалом по всім звільненим населеним пунктам. Як тільки можна буде повернутися, відразу буде наданий дозвіл на це діло. Плюс залишається в певних регіонах те, що називається рандомними обстрілами. Коли залишки якихось росіян з якоюсь зброєю можуть несподівано вистрілити в будь-яку точку, ніхто не знає, де це може бути" - сказав Денисенко.

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