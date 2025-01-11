На відміну від Донбасу, на Курщині росіяни повернулися до тактики масованих "м'ясних" штурмів.

У Курській області російська армія повернулася до своєї класичної тактики масованих "м’ясних" штурмів замість тактики "просочування та накопичення", яка останнім часом застосовується на Донбасі. Аби відбивати такі масовані штурми, Силам оборони потрібно більше касетних боєприпасів, розповів командир одного з батальйонів 80-ї Галицької бригади Єгор Ноздряков.

"Тактика у них саме зараз змінилась. Якщо раніше це були малі групи, вони їх затягували "двійками", накопичували, а потім починали якісь штурмові дії, то зараз вони просто валять ордою, як у часи Другої світової, по полю "м’ясом" по 20-30 людей", - каже військовий.

За його словами, на певних ділянках така тактика дає успіхи. Аби протидіяти цій ординській навалі, доводиться адаптувати і обороннуу тактику ЗСУ.

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"Тому саме зараз ми робимо акцент на піхоті і збільшенні кулеметних засідок, нарощення позицій, кількості особового складу. Визначальними є ще артилерійські системи та касетні боєприпаси. Це дуже ефективний засіб, який нам дуже потрібний, але він дуже лімітований. Дві-три гармати касетними боєприпасами вистрілюють по цій орді, яка йде 20-30 чоловік по полю, то як мінімум половина буде знищена", – уточнює Ноздряков.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, Сили оборони вперше змогли взяти в полон двох військових з Північної Кореї. За словами президента Володимира Зеленського, корейців було поранено в боях на Курщині, і пораненими вони потрапили в полон. Зараз обидва перебувають у Києві.

Також ми розповідали, що в разі відступу ЗСУ з території Курської області цей напрямок не повернеться до спокійного стану. Натомість росіяни продовжать рухатися вглиб Сумської області.

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