Момент знищення машини потрапив у добірку успішних влучань дронів ССО.

Під час боїв на Курщині українські спецпризначенці підірвали танк M-1 Abrams. Про це на сторінках Forbes повідомляє військовий оглядач Девід Акс.

Днями прес-служба Сил Спеціальних Операцій ЗСУ оприлюднила відео-добірку з успішними влучаннями FPV-дронів.

"Воїни ССО ЗСУ разом з підрозділами Сил оборони України відбили ворожі спроби штурмувати один з населених пунктів у Курській області РФ, уразили броньовану техніку й знищили особовий склад противника", – йдеться у повідомленні ССО. При цьому уточнюється, що знищено два ворожих танки та три броньовані машини.

Відео дня

Однак Девід Акс звернув увагу, що в цій добірці є момент, в якому FPV-дрон влучає в танк M-1 Abrams, який стоїть посеред дороги. Такі танки є на озброєнні 47-ї окремої механізованої бригади, яка воює саме на Курському напрямку.

Акс акцентував, що у 2023 році США передали Україні 31 "Абрамс", з яких втрачено щонайменше дев'ять, а потенційно навіть 17 танків. Точний підрахунок втрат залежить від здатності українських інженерів відновити підбиті танки.

Журналіст припускає, що до відео-добірки ССО потрапив якраз такий підбитий танк, який було неможливо евакуювати на ремонт, а тому було вирішено знищити його повністю. Аби він не потрапив до рук росіян в якості трофея.

За словами Акса, цей танк там стояв знерухомленим вже близько місяця, і лише зараз його вирішили остаточно добити. Телеграм-канал "Війна в Україні. Втрати техніки" підтверджує, що цей "Абрамс" вже тривалий час стояв пошкодджений і покинутий екіпажем біля села Вікторовка на Курщині.

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