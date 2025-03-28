Радник президента України порадив Путіну "випити пігулки".

В Офісі президента України відреагували на нову скандальну заяву російського лідера Володимира Путіна, який запропонував ввести в Україні "тимчасову адміністрацію".

Так радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у соціальній мережі Х іронічно порадив Путіну "випити пігулки", якщо він не розуміє, з ким йому говорити про завершення війни.

"Якщо Путін знову не може зрозуміти, з ким йому потрібно спілкуватися, щоб серйозно рухатися до припинення цієї війни, можливо, йому слід просто прийняти якісь пігулки, щоб активізувати мозкову діяльність - якщо припустити, що такі пігулки все ще впливають на нього", - написав він.

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Він також нагадав, що за останні 24 години Росія завдала по Україні щонайменше двох підтверджених ударів, які пошкодили енергетичну інфраструктуру.

"І запобігання подальшим подібним атакам - це те, за що відповідають наші партнери", - підкреслив Литвин.

Нові заяви Путіна

Як повідомляв УНІАН, Путін запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.

У Білому домі відреагували на заяви Путіна. Там нагадали, що владу в Україні обирає народ, тому розмов про "тимчасове управління" бути не може.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що нові "божевільні ідеї та вимоги" Путіна спрямовані на те, щоб зірвати рух до миру та затягнути переговорний процес.

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