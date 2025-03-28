Звузити поле для маневрів Путіна можливо через жорсткі економічні обмеження для Росії та посилення України, зазначили у ЦПД.

Російський диктатор Володимир Путін намагається зірвати рух до миру та затягнути переговорний процес. Саме тому він озвучує "якісь божевільні ідеї та вимоги".

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи нові заяви диктатора про "тимчасову адміністрацію" в Україні.

"Щодо заяв Путіна - він робить все, аби затягнути і зірвати рух до миру, бо в завершенні війни він не є зацікавленим. Тому постійно висуває якісь божевільні ідеї та вимоги", - зазначив Коваленко.

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Очільник ЦПД також зазначив, що звузити поле для маневрів Путіна можливо через жорсткі економічні обмеження для Росії та посилення України.

"Сподіваюсь, що це стане зрозуміло, якщо до Великодня Росія не припинить вогонь", - додав він.

Коваленко додав, що Путін свідомо принижує Трампа. Він б‘є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови. Його пропагандисти на ефірах сміються над командою Трампа, а самого президента США називають ворогом та "балакуном".

"Вихід з-під санкцій РФ потрібен лише для додаткових інвестицій у війну. Зараз Росія атакує шахедами щодня і збирається наростити цю кількість атак в ближчі місяці. Задача Росії - дискредитація США на світовому рівні", - заявив Коваленко.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, правитель Росії Володимир Путін запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.

Диктатор додав, що із таким урядом можна починати мирні перемовини й підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними".

У Білому домі відреагували на заяви Путіна. Там нагадали, що владу в Україні обирає народ, тож балачок про "тимчасове управління" бути не може.

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