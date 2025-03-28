Путін запропонував встановити 'тимчасову владу' в Україні: Білий дім відповів

З "тимчасовим урядом" Путін зібрався починати мирні перемовини й підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі".

Правитель Росії Володимир Путін запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.

"У принципі, звісно, можна було б під егідою ООН, США, з європейськими країнами, звісно, з нашими партнерами та друзями обговорити можливість ведення в Україні тимчасового управління. Для того, щоб провести демократичні вибори", – заявив Путін під час спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера "Архангельськ", передає пропагандистське РИА "Новости".

Диктатор додав, що із таким урядом можна починати мирні перемовини й підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними".

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За словами Путіна, Росія нібито готова працювати і з Європою. Водночас він додав, що європейці "намагаються водити Росію за ніс".

Щодо України, російський правитель назвав проблемою "Азов", який "набуває фактичної влади".

У Білому домі відреагували на заяви Путіна. Там нагадали, що владу в Україні обирає народ, тож балачок про "тимчасове управління" бути не може.

"Влада в Україні визначається її конституцією та народом країни", - заявив представник Ради національної безпеки Білого дому у коментарі Reuters, коментуючи фантазії Путіна.

Путін грає в гру із Трампом

Про те, що російський диктатор може водити свого американського колегу за ніс, писали й інші ЗМІ. Так, The Telegraph називає брехню Путіна та довірливість Трампа великими перепонами для переговорів. Проте очільник Білого дому починає розуміти, що Путін водить його за ніс.

Журналісти Business Insider писали, що Путін придумав хитрий хід, аби відволікти Трампа від цілей РФ в Україні, граючи на діловій хватці свого американського колеги.

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