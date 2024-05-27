На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, частина боїв продовжується вже тривалий час.

З початку доби загальна кількість атак російських окупантів по всій протяжності фронту наблизилася до 80. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України, українські війська продовжують ведення оборонної операції.

"Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби наблизилася до 80. Покровський напрямок залишається зоною найбільш інтенсивних бойових дій", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, при цьому частина боїв продовжується вже тривалий час.

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"Російські загарбники завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час ворог завдав уже щонайменше 25 ударів КАБами. Зокрема дві такі авіабомби застосував по самому Харкову", - зауважили у Генштабі.

Водночас українські війська "беруть велику плату з росіян за їхні спроби просунутися на Харківському напрямку". Так, загальні втрати противника з початку доби в живій силі становлять вже 137 осіб загиблими та пораненими та 18 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено один танк окупантів, по чотири одиниці авто та спецтехніки; пошкоджено дві бойові бронемашини, два автомобілі та чотири артилерійські системи.

"На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. І також зазнали значних втрат - близько десятка окупантів убито, півсотні поранено. Серед знищеного озброєння загарбників - сучасна станція радіоелектронної боротьби "Серп-ВС5". Пошкоджено дві російські гармати", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян зросла до шістьох, а на Краматорському - до вісьмох. Ворог продовжує посилювати тиск на Часів Яр та його околиці.

"На Покровському напрямку наші воїни з початку доби відбивали 21 атаку окупантів. Українським захисникам нелегко, але ситуація контрольована", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

На Времівському напрямку російські загарбники не припиняють спроб атакувати, застосовуючи при цьому авіацію та керовані авіаційні бомби. Поблизу населених пунктів Старомайорське та Урожайне було відбито дев’ять штурмових дій противника, по цих самих селах ворог завдавав також ударів з повітря.

Крім того, на Придніпровському напрямку відбулося вже п’ять бойових зіткнень на плацдармах на лівому березі річки Дніпро.

"На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала. Нашим угрупованням військ визначені та доведені завдання для посилення стійкості оборони. Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат", - підкреслили у Генштабі.

Російські втрати в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше у Ситуаційному центрі Міністерства оборони України заявили, що протягом минулого тижня, з 20 травня по 26 травня, Сили оборони України завдали російським окупантам чималих втрат.

Так, ворожі втрати в особовому складі становлять 8 тис. 650 загарбників. Також було знищено 81 танк, 153 бойові броньовані машини та 244 артилерійські установки російських окупаційних військ.

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