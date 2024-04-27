На одному з напрямків ворог збільшив кількість атак.

Найгарячішими напрямками на фронті наразі є Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський, проте окупанти збільшили і кількість атак на Куп’янському напрямку.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. "Наразі в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на східному фронті найгарячіші напрямки – це Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський. Ситуація в районі проведення бойових дій контрольована силами оборони, однак російська армія не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників по всій лінії фронту. Лише протягом минулої доби на всіх ділянках відбулося 94 бойових зіткнення, більша частина з яких саме в зоні відповідальності нашого ОСУВ", - сказав він.

За словами Волошина, ситуація загострилася по всіх ділянках на лінії зіткнення. Зокрема, за минулу добу ворожа армія суттєво активізувалася на Куп’янському напрямку, де українські воїни відбили 10 атак, стільки ж атак відбулося на Бахмутському напрямку. На Лиманському напрямку Сили оборони також відбили більшу кількість атак –14.

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Речник ОСУВ "Хортиця" повідомив і про ситуація в Часовому Яру.

"Ворог тисне на Часів Яр. Ситуація контролюється Силами оборони. Ворожої армії немає в місті, але вона намагається захопити його, не рахуючись зі своїми втратами", - зазначив Волошин.

Ситуація на фронті: важливі новини

Очільник прес-служби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков повідомив, що російські окупанти продовжують штурмувати позиції Сил оборони України в районі Часового Яру. За його словами, ворог намагається посилювати штурмові дії через поставлену задачу захопити місто до 9 травня, а також через наближення допомоги від США.

За словами експерта BILD з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, російські загарбники захопили село Соловйове, таким чином розширивши прорив у районі Очеретиного.

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