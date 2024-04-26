За словами Калашнікова, РФ не зможе захопити Часів Яр до 9 травня.

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції Сил оборони України в районі Часового Яру Донецької області. Про це повідомив в ефірі телемарафону очільник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков.

За його словами, ворог намагається посилювати свої штурмові дії, і на це є дві причини.

"Перша – це так зване 9 травня. І, звісно ж, він хвилюється, що ми отримаємо допомогу від США. Головні напрямки в нього – Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка безпосередньо. Намагаються рухатися до Часового Яру. Задіює тут усі наявні ресурси – штурмують як піхотою, так і застосовуючи механізовану складову з підтримкою артилерії. А також скидує на наші рубежі КАБи", – сказав Калашніков.

За його словами, на цьому напрямку Силам оборони протистоять добровольчі підрозділи, "Шторм Z" та повітряно-десантні війська.

Військовий також прокоментував інформацію про те, що перед російськими військовими поставили задачу захопити Часів Яр до 9 травня.

"Це мрія для них. У цьому випадку їм нічого не світить, які б зусилля вони не намагалися тут застосовувати. Це нереальна дата, як і попередні дати, коли як був Бахмут", – заявив Калашніков.

Російсько-українська війна: важливі новини

Окупанти намагаються прорватися на кількох ділянках фронту. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, загарбники не припиняють спроб прорвати лінію фронта на напрямку Новобахмутівка–Очеретине. Для цього вони ввели додаткові резерви – це 55 окрема мотострілецька бригада збройних сил РФ.

Також УНІАН повідомляв, що в ГУР показали відео операції зі знищення Ка-32 у Москві. Українські розвідники знищили російський вертоліт, який був розташований на аеродромі у російській столиці.

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