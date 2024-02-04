Окупанти збільшили застосування РЕБів для перешкоджання роботі українських дронів.

Ситуація на Авдіївському напрямку вкрай напружена, ворог застосовує техніку та дуже велику кількість безпілотних літаючих апаратів.

Про це сказав офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону. Він зазначив, що ситуація дуже гаряча. "Вона завжди була гарячою, але останні декілька діб дуже гаряче", - додав Цехоцький.

За його словами, російські окупанти почали використовувати техніку. Він додав, що ворог близько не може підійти до українських позицій, але підвозить піхоту уже на БМП і намагається пройти до українських позицій, але їх Сили оборони знищують. "І танки використовували. За цю добу було два штурми за допомогою БМП – одну ми спалили вщент, в тому числі нашими FPV-дронами, а другу - пошкодили. Техніку, яка підвозить БК знищуємо як тільки бачимо", - розповів Цехоцький.

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За його словами, ситуація вкрай напружена. При цьому додав, що ворог використовує дуже велику кількість безпілотних літаючих апаратів їх різної модифікацій. "Також використовує велику кількість РЕБ – їх кількість збільшилася, вони перешкоджають роботі наших БПЛА дуже активно", - розповів офіцер 59-ї бригади.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Ветеран АТО Євген Дикий в інтерв’ю "24 каналу" зазначив, що окупанти в Авдіївці продовжують вдаватися до "м’ясних штурмів", кидаючи в бій все нові й нові резерви, щоб захопити місто. За його словами, українські воїни перемелюють резерви росіян, тому тримати Авдіївку зараз вигідно. При цьому зазначив, що співвідношення втрат в Авдіївці зараз один до 12.

Дикий наголосив, що українським воїнам дуже важко. Водночас, сказав ветеран АТО, на долю Авдіївки може вплинути ситуація зі снарядним голодом в Україні. Якби не брак снарядів, то, впевнений він, тримати Авдіївку можна було б місяцями.

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