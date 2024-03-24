Загарбницьке військо на цьому напрямку постійно поповнюється та модернізується в питанні засобів РЕБ.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зауважує, що за декілька останніх днів інтенсивність штурмових дій з боку російських окупантів на Авдіївському напрямку відчутно зменшилася.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо Авдіївського напрямку, Мар’їнки та щодо оперативної ситуації в зоні відповідальності їхньої бригади.

"За останні декілька днів інтенсивність штурмових дій з боку противника відчутно зменшилася… Позначаються їхні штурмові дії на цих "м'ясних штурмах". Все ж, успіху вони не мають. І розуміють, що дуже важко їм це дається", - зауважив Цехоцький.

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Офіцер додав, що наразі зросла кількість літаючих апаратів різного типу, зокрема й розвідувальних. "Можемо зробити висновок, що противник перегруповується, противник веде розвідувальну роботу", - сказав він.

Усе інше, зазначив Цехоцький, "в тому ж режимі". "Артилерійські обстріли, скиди з дронів, "камікадзе". Це все далі продовжується поки що", - розповів представник бригади.

Водночас вороже військо на Авдіївському напрямку постійно поповнюється та модернізується в питанні засобів радіоелектронної боротьби. Так, окупанти "дуже укомплектовані".

На запитання щодо того, наскільки Мар'їнський напрямок відрізняється від Авдіївського за інтенсивністю бойових дій та характером атак російських загарбників, Цехоцький зауважив, що там кількість артилерійських обстрілів не зменшилася, використовуються керовані авіаційні бомби.

Говорячи про особовий склад ворога, офіцер зазначив, що на напрямках, за які відповідає їхня бригада, відбувається постійне поповнення мобілізованими 1-го армійського корпусу. Крім того, постійно присутні спецпризначенці-інструктори, які "добре навчені і керують процесом цих наступів, штурмів, закріплення".

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 24 березня, Генеральний штаб Збройних сил України зауважив, що минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень.

Зокрема, на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 13 атак окупантів в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.

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