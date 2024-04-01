Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження російських загарбників.

Російські окупанти 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"Уночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши три БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України два ударних БпЛА було знищено", - зауважили у Генштабі.

Відео дня

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали 26 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів цих самих областей, а також Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської.

У Генштабі зазначили, що на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів, а на Лиманському було відбито три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де він, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками було відбито 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де окупанти, також за підтримки авіації, намагалися вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ", - зауважили у Генштабі.

Крім того, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві атаки на позиції Сил оборони України в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби два рази атакував позиції наших військ", - повідомили у Генштабі.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Також підрозділами ракетних військ було завдано ураження по трьох пунктах управління безпілотниками, засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та артилерійському засобу ворога.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за добу втрати Росії у війні стрімко збільшилися, наблизившись впритул до нової психологічної позначки - 443 тисячі загарбників.

Також розповідалось, де і як проходить обмін тілами загиблих військових.

Вас також можуть зацікавити новини: