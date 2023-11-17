Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, вони також вели штурмові дії в районах дев’яти населених пунктів.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Збройні сили України відбили десятки атак ворога.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де українські воїни відбили чотири атаки.

На Лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії поблизу Білогорівки Луганської області, але успіху не мали.

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Водночас на Бахмутському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ЗСУ було відбито 18 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак", - повідомили у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 19 атак окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а на Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

Крім того, на Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де українськими захисниками було відбито шість атак.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - зауважили у Генштабі.

Також у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають вогневого ураження по тилах противника.

Ситуація на фронті станом на 17 листопада - головні новини

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 17 листопада, Генштаб також заявив, що протягом минулої доби українська авіація завдала двох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворожої армії.

Крім того, українські захисники з ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів окупантів.

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