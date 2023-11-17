Минулої доби, 16 листопада, українська авіація завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворожої армії.
Як повідомляється у ранковому звіті Генштабу, захисники із ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів окупантів.
Водночас росіяни завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Наша ППО знищила 16 ударних БпЛА. Вночі ворог знову влаштував дронову атаку, але її наслідки ще уточнюються.
Загалом загарбники завдали 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, внаслідок чого є поранені. Житлові будинки та інша цивільна інфраструктура також постраждали.
"Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Диліївка, Мар’їнка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у Генштабі.
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