Наші військові уразили пункти управління, склади боєприпасів та інші цілі ворога.

Минулої доби, 16 листопада, українська авіація завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворожої армії.

Як повідомляється у ранковому звіті Генштабу, захисники із ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів окупантів.

Водночас росіяни завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Наша ППО знищила 16 ударних БпЛА. Вночі ворог знову влаштував дронову атаку, але її наслідки ще уточнюються.

Відео дня

Загалом загарбники завдали 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, внаслідок чого є поранені. Житлові будинки та інша цивільна інфраструктура також постраждали.

"Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Диліївка, Мар’їнка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Минулої доби російські загарбницькі війська були найактивнішими на Бахмутському напрямку: там Сили оборони відбили близько 20 атак.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що РФ не готова до війни з Україною на виснаження і не має переваги для перемоги.

Число росіян, які виступають за мирні переговори, різко зросло. Близько 48% респондентів погодилися, що настав час переговорів про мирну угоду - це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. При цьому 39% опитаних висловилися за продовження війни.

Вас також можуть зацікавити новини: