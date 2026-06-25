Україна планує розгромити російську армію з тилу, - WSJ

Однією з проміжних цілей може стати примушення Росії до демілітаризації Криму.

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що просування Росії на полі бою не зупинити, і що українці не зможуть виграти війну на виснаження. Однак останні дії України ставлять під сумнів цей аргумент. Про це пише The Wall Street Journal, зазначаючи, що ударні безпілотники середньої дальності тепер є квінтесенцією нової української могутності.

Як зазначає Філліпс О’Брайен, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії, ключова мета – "розгромити російську армію з тилу". Західна військова доктрина називає це "повітряним перехопленням". Воно передбачає знищення, порушення, відволікання та затримку допоміжних функцій, що підтримують лінію фронту противника. Щоб досягти цього, українські безпілотники завдають ударів по російських командних пунктах, лініях зв’язку, складах боєприпасів і палива, центрах управління безпілотниками, логістичних центрах та резервних силах.

Україна також посилює удари на великі відстані по військових та енергетичних об’єктах у глибині Росії. Ці удари змушують Кремль приймати складні рішення щодо розподілу засобів ППО та того, що слід залишити без прикриття. На фронті в українців тепер більше безпілотників малої дальності, ніж у росіян. Разом це "досягає оперативного ефекту, якого ми раніше не бачили в такому масштабі", – каже Катерина Степаненко з Інституту вивчення війни.

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Україна сподівається звільнити всю окуповану територію, включаючи Крим, але однією з проміжних цілей може стати примушення Росії до демілітаризації півострова, який вона використовує для проведення повітряних атак, навчання військ та постачання фронту. Україна нещодавно завдала ударів по автомагістралях, залізницях і мостах, від яких Росія залежить у забезпеченні логістики в Криму, а також по енергетичній і транспортній інфраструктурі та засобах ППО навколо Керченської протоки.

Постійні атаки України на Чорноморський флот уже змусили Росію вивести більшу частину свого флоту з Криму, а удари по інших російських позиціях та об’єктах можуть змусити Москву відступити ще далі, зазначається у статті.

Чому удари не почалися раніше

При цьому WSJ називає кілька причин, які пояснюють, чому Україні знадобилося так багато часу, щоб розпочати масштабні ударні операції.

По-перше, у Києва були обмежені кошти на озброєння та інші нагальні потреби, зокрема безпілотники для фронту та ППО. Але тепер Європа послабила деякі початкові обмеження, які заважали Україні використовувати фінансову підтримку для фінансування своєї армії. Міністерство оборони України та Генеральний штаб виділили понад 111 мільйонів доларів на закупівлю засобів середньої дальності. Вітчизняні виробники зараз випускають засоби ураження на дальність від 15 до 125 миль. Українці також покращують здатність своїх безпілотників протистояти російській радіоелектронній боротьбі.

Україна отримала чудову нагоду в лютому, коли SpaceX обмежила доступ Росії до Starlink, порушивши військовий зв’язок. Крім того, українські солдати тепер мають достатній досвід для проведення складних загальновійськових операцій, що є життєво важливим умінням для ударів середньої дальності.

Як стверджують в Інституті вивчення війни, Україна тепер має перевагу та ініціативу над Росією у сфері нанесення ударів середньої дальності. Це збільшує витрати та ризики для Кремля, одночасно послаблюючи переговорні позиції Росії.

Ситуація у війні – новини

Раніше президент США Дональд Трамп позитивно оцінив позицію України у війні з Росією, заявивши, що український президент Володимир Зеленський "досить добре" справляється.

Тим часом Володимир Путін демонструє категоричне небажання йти на дипломатичний контакт і відхилив останні мирні пропозиції президента України Володимира Зеленського, які раніше отримали офіційну підтримку з боку Вашингтона.

На тлі посилення ударів ЗСУ росіяни рвуться до Костянтинівки й не припиняють спроб оточити "пояс фортець" на сході України, де вона зосередила основну частину своїх військ. Причиною цього є спроба Кремля продемонструвати успіх і протидіяти кризі всередині РФ на тлі ударів Сил оборони.

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