'Україна виграє війну на цей момент', - представник Держдепу США

Джеремі Левін вважає, що у війні України та Росії настала фаза переламу і Україна може продовжити тиснути на РФ.

Війна України з Росією підійшла до фази перелому, і Україна перебуває у моменті, коли вона виграє війну. Таку заяву зробив заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін, передає "Європейська правда".

За його словами, Україна зараз робить багато для того, щоб зафіксувати нову фазу війни та врешті виграти її. За його оцінкою, вже зараз ситуацію вдалось переламати.

"Станом на зараз ми є у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент", – сказав він.

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Також представник Держдепу зазначив, що раніше українські сили на полі бою чекали зими, оскільки росіяни у цей час не наступали і брали паузу. Зараз, за його словами, відбувається протилежне: українці перебувають у наступі, а росіяни чекають зими.

Водночас, як підкреслив Левін, навіть цієї зими українцям вдалося "змінити динаміку", оскільки узимку українці атакували російську інфраструктуру на території РФ.

"Зараз дуже важливий момент. Україна може продовжувати чинити тиск на полі бою", – констатував також Левін.

Зміна оцінок війни у США

Нагадаємо, що це вже не перше твердження про перелам у війні з боку представників американського уряду. Раніше ЗМІ відзначили, що про це говорять все більше високопоставлених американських чиновників. Зокрема, и державний секретар Марко Рубіо, і міністр війн Піт Гегсет. Також зміна позиції відбувається серед впливових представників руху MAGA – прихильників політики президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп наразі відверто не підтримує Україну в тій же самій мірі, як роблять це інші. Однак, ЗМІ дізналися, що під час зустрічі лідерів "Великої сімки" він у приватній розмові порадив Володимиру Зеленському діяти "сміливіше".

Оглядач газети Financial Times Едвард Люче писав, що Трамп вже визначив для себе, що Україна цілком може виграти війну. Він нагадав, що у всі попередні роки Трамп представляв Україну як сторону, що програє війну. Вірогідно через те, що в нього не вийшло залучити українського президента на свій бік під час виборчих перегонів. Однак тепер, пише оглядач, Трамп все ж міг змінити позицію щодо України. Він говорить, що впевненіше це оцінити можна буде після рішення Сенату про продовження американської підтримки України. Позицію Трампа можна буде оцінити за тим, чи схвалить він це рішення або скористується правом вето.

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