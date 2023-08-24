Знищено три пускових установки зенітно-ракетного комплексу С-300/С-400.

На Херсонщині Сили оборони ліквідували понад три десятки загарбників разом з технікою та озброєнням.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, за минулу добу українські захисники ліквідували 35 окупантів. Також знищено радіолокаційну станцію до зенітно ракетного комплексу "БУК-М3", дві крупнокаліберні гармати, паливозаправник, розвідувальний безпілотник "SuperCam", два ударних дрони "Ланцет".

Також ворог втратив човен ДРГ, два дизель-генератори, дев’ять одиниць авто-бронетанкової техніки та два польових пункти боєпостачання.

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Крім того, знищено три пускових установки зенітно-ракетного комплексу С-300/С-400.

За даними прес-служби, корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 11 одиниць: 9 - в Чорному морі та 2 - в Азовському. Наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі один надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами".

Що таке С-300 "Фаворит"

Згідно інформації з відкритих джерел, С-300 "Фаворит" - сімейство зенітно-ракетних комплексів, здатних вражати різні цілі на висоті - від 10 м до практичної стелі їхнього бойового застосування для цілей. На відстані - від кількох кілометрів до 75-200 км, залежно від типу застосовуваних елементів сімейства С-300 і, зокрема, ракет-перехоплювачів.

Також є інформація про ЗРС С-400 "Тріумф" - російську зенітну ракетну система великої та середньої дальності. "Тріумф" - найменування експортної версії. Контрактна вартість одного дивізіону із чотирьох машин зенітного ракетного комплексу С-400 близько $1,25 млрд., або понад 115 млрд. рублів.

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