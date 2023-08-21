Раніше у Міноборони заявили, що ЗСУ успішно просуваються на південно-східному напрямку Роботиного.

Українські війська, незважаючи на запеклі бої, дійшли до центру населеного пункту Роботине, просуваючись на південь у напрямку Мелітополя. Про це повідомляє Telegraph, посилаючись на свідчення проросійських блогерів.

"Telegram-канал Archangel of Special Force Z, який має понад 900 тисяч підписників, повідомив: "Роботине – ворог зайшов у центральну частину, йдуть запеклі бої", - пише видання.

Водночас видання нагадує, що у Міністерстві оборони України сьогодні заявили, що українські Сили оборони успішно просууваються на південно-східному напрямку Роботиного.

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Зазначається, що Telegraph не може підтвердити жодне з повідомлень.

Ситуація на південному напрямку - що відомо

Як повідомляла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, Сили оборони України здобули успіхи у просуванні в напрямку села Роботине і південніше села Малої Токмачки Пологівського району Запорізької області. Тривають наступальні дії Збройних сил України на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

18 серпня військовий оглядач Олександр Коваленко спрогнозував, що рашисти не втримають Роботине у Запорізькій області, тому що ЗСУ тримають під вогневим контролем даний населений пункт. Через це положення окупантів у Роботиному важке.

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