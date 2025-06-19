Москва запропонувала посередництво між Іраном та Ізраїлем, швидше як жест для Трампа, аніж спробу захистити союзника.

Поки Іран зазнає ударів по своїй території, Північна Корея стрімко зміцнює позиції завдяки глибокому військовому партнерству з Росією. Два союзники Кремля — учасники так званої "осі зла" — отримують від Москви вкрай різну "розплату" за допомогу у війні проти України, пише Bloomberg.

Північна Корея, яка постачає Росії артилерійські снаряди, війська й балістичні ракети, отримала у відповідь нафту, продовольство та сучасне озброєння. Згідно з розвідкою США, Кім Чен Ин нині у своїй найсильнішій позиції з 2011 року.

"Північна Корея перебуває у найсильнішій стратегічній позиції за останні десятиліття", — йдеться у звіті Розвідувального управління Міноборони США за 2025 рік.

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Понад 15 000 північнокорейських солдатів воюють у Росії, при цьому щонайменше 6000 поранено або вбито в боях на Курщині, за даними Міноборони Британії. Москва, у свою чергу, постачає Пхеньяну системи ППО, РЕБ, а також мільйони барелів нафти — понад встановлені ООН ліміти.

"У військовому плані постачання зброї та участь у бойових операціях у Курській області явно відіграли свою роль — не вирішальну, але достатню", — зазначив Федір Лук’янов, голова Ради зовнішньої та оборонної політики РФ.

Іран — союзник без привілеїв

Іран, хоч і надавав Росії сотні безпілотників і підтримував режим Асада, сам перебуває під атакою Ізраїлю. Його стратегічне партнерство з Москвою слабше: угода не містить зобов’язань про взаємну оборону.

"На відміну від альянсу з Північною Кореєю, договір з Тегераном не зобов'язує Росію захищати Іран у разі нападу", — наголошує аналіз з Центру близькосхідних досліджень.

Москва навіть запропонувала посередництво між Іраном та Ізраїлем, швидше як жест для Трампа, аніж спробу захистити союзника.

Активне зміцнення Північної Кореї вже змінило розклад у Східній Азії. Новий президент Південної Кореї намагається відновити діалог з Кімом, а США під тиском Трампа розглядають можливе скорочення свого військового контингенту в Сеулі.

"Це може створити середовище, в якому північнокорейці почуватимуться трохи впевненіше, ніж мали б бути, і це може призвести до прорахунків", — застерігає Віктор Ча з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

РФ зближується з Північною Кореєю

Як повідомляв УНІАН, війська КНДР допомагали РФ під час наступу в Курській області. За даними британської розвідки, Корейська Народно-Демократична Республіка могла втратити понад шість тисяч своїх військовослужбовців на війні з Україною.

Москва та Пхеньян продовжують поглиблювати співпрацю. Нещодавно Кім Чен Ин пообіцяв Росії "беззастережну підтримку" у війні проти України. Також Кім наголошував, що Північна Корея буде відповідально дотримуватися положень договору між двома країнами, який було підписано під час візиту Путіна до Пхеньяна минулого року.

Також стало відомо, що Північна Корея направить у Курську область РФ тисячу саперів для розмінування території та п’ять тисяч військових будівельників для відновлення інфраструктури.

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