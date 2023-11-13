Російські пропагандисти почали хибну інформаційну кампанію з метою відволікання Сил Оборони України.

Відступ російських загарбницьких військ з окупованої частини Херсонщини під виглядом "перегрупування військ" не фіксується.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву в Telegram.

"Росіяни проводять інформаційну операцію проти України й оголосили про "перегрупування військ", яке наразі не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил Оборони України, та оголосили про вихід своїх військ з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

"Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України", - відзначається у повідомленні.

Водночас в ЦНС зауважили, що "відхід російських військ з Херсонщини - справа часу, й тому по факту ми маємо лише передчасний реліз".

Росія почала кампанію фейків про відступ з Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, низка прокремлівських пропагандистських ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ оголосила, що окупаційна армія прийняла рішення зайняти "вигідніші позиції" в Херсонській області. Йдеться про угруповання "Дніпро", яке дислокується на лівобережжі.

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