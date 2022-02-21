Ще один військовослужбовець отримав поранення у Водяному.

Бойовики обстріляли Зайцеве в Донецькій області, внаслідок чого двоє українських військових загинули, ще троє поранені.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області станом на 18:30.

"Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох - поранено. Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація - ст. 258 ККУ (терористичний акт). Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також розповіли подробиці щодо загибелі мирного жителя в Новолуганському. Там близько 17:20 снаряд влучив у квартиру на другому поверсі, також під вогнем опинився колишній гуртожиток, де зараз функціонують магазини. Загиблому чоловіку було 51 років.

Крім того, в населеному пункті пошкоджено газогін. На місце виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Бахмутського райвідділу поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Загалом упродовж доби, за інформацією правоохоронців, через обстріли окупаційних військ зафіксовано вісім пошкоджень інфраструктури. Без водопостачання залишилася Авдіївка та навколишні села, а також Мар'їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке. Електропостачання відсутнє у Красногорівці, а також двох населених пунктах поблизу Торецька - Дружба та Озарянівка.

У штабі ООС станом на 17:00 повідомляли, що загалом від початку доби 21 лютого з боку окупантів на Донбасі було зафіксовано 54 порушення "тиші". Чотири українських військових отримали поранення.

Раніше УНІАН також писав, що поліція відкрила кримінальні провадження за фактами обстрілів окупаційними військами територій поблизу 32 населених пунктів на Донеччині. Упродовж вихідних внаслідок обстрілів загинули двоє військовослужбовців, ще сім було поранено. Зафіксовано 31 пошкодження будинків і об'єктів інфраструктури.

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