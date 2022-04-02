У Міноборони показали влучний постріл солдата.

На Луганщині український десантник знищив командно-спостережний пункт окупантів. Захисникові вдалося ліквідувати КСП одним ударом.

Подія сталася біля села Геївка кілька тижнів тому. Про успішну операцію десантника повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

Того дня 81 окрема аеромобільна бригада вийшла у визначений район "на полювання". Удача їм одразу посміхнулася.

Десантники виявили командно-спостережний пункт одного з підрозділів ворога. Відомо, що такий об'єкт добре охороняють: стоять пости, курсує бронетехніка.

Українські захисники приховано переміщувалися, а потім – досягли своєї мети. Один із десантників з першого разу знищив пункт, вгативши з протитанкового ракетного комплексу.

"Нарешті зайняли вигідну позицію і солдат Максим Ш. першим же пуском з ПТРК знищив КСП противника", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 38 доба повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. З 24 лютого по 2 квітня ворог втратив близько 17800 осіб особового складу та 143 літаки.

Вас також можуть зацікавити новини: