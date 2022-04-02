Окупанти продовжують втрачати військову техніку та особовий склад. / фото REUTERS

У Генштабі Збройних сил України оновили інформацію про втрати Російської Федерації з моменту повномасштабного вторгнення.

Актуальні дані станом на 2 квітня опубліковані на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ на Facebook.

Втрати Росії в Україні:

  • особового складу 17800 осіб;
  • танків ‒ 631 одиниця;
  • бойових броньованих машин ‒ 1776 одиниць; 
  • артилерійських систем – 317 одиниць;
  • реактивних систем залпового вогню – 100 одиниць;
  • засоби протиповітряної оборони – 54 одиниці;
  • літаків – 143 одиниці;
  • гелікоптерів – 134 одиниці;
  • автомобільної техніки - 1236 одиниць;
  • кораблі та катери - 7 одиниць;
  • цистерн з паливно-мастильними матеріалами – 76 одиниць;
  • безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня – 87 одиниць;
  • спеціальна техніка – 24 одиниці;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, дані уточнюються.

Втрати окупантів станом на 2 квітня / зображення Генштаб ЗСУ

За минулу добу захисники України знищили близько 100 осіб особового складу ворога, 6 танків, 25 броньованих машин, 3 гелікоптери і не тільки. 

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