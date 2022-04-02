Окупанти продовжують втрачати військову техніку та особовий склад. / фото REUTERS
У Генштабі Збройних сил України оновили інформацію про втрати Російської Федерації з моменту повномасштабного вторгнення.
Актуальні дані станом на 2 квітня опубліковані на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ на Facebook.
Втрати Росії в Україні:
- особового складу 17800 осіб;
- танків ‒ 631 одиниця;
- бойових броньованих машин ‒ 1776 одиниць;
- артилерійських систем – 317 одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 100 одиниць;
- засоби протиповітряної оборони – 54 одиниці;
- літаків – 143 одиниці;
- гелікоптерів – 134 одиниці;
- автомобільної техніки - 1236 одиниць;
- кораблі та катери - 7 одиниць;
- цистерн з паливно-мастильними матеріалами – 76 одиниць;
- безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня – 87 одиниць;
- спеціальна техніка – 24 одиниці;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, дані уточнюються.
Втрати окупантів станом на 2 квітня / зображення Генштаб ЗСУ
За минулу добу захисники України знищили близько 100 осіб особового складу ворога, 6 танків, 25 броньованих машин, 3 гелікоптери і не тільки.