Не маю сумніву, що цифри відповідають дійсності: військовий про втрати РФ

Водночас в Україні є проблеми з особовим складом, каже боєць.

Інформація про рекордні втрати РФ у листопаді відповідає дійсності. Про це в ефірі "24 Каналу" повідомив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.

"З однієї причини – я власними очима бачу, як працюють наші засоби ураження. Неможливо просуватися такими темпами та не мати втрат. Це не значить, що якщо вони заходять, то вони вибивають все і всю. Звісно, значно простіше їх у момент просування знищувати. На превеликий жаль, це вартує нам квадратних метрів української землі. Але набагато простіше ворога нищити, допоки він закріплюється, перебігає з посадки в посадку тощо. Уражати простіше, ніж вибивати його з позицій, на яких вони вже закріпилися, побудувати якісь споруди", – сказав Ієвлєв.

Водночас він додав, що в України проблемою є нестача особового складу: "З окопною лінією є певні проблеми. Адже є певні проблеми з піхотою – не настільки багато людей, як хотілося б. Незакриті штатки, незакриті підрозділи. Багато підрозділів тримають смугу оборони з критичним мінімумом людей, які потрібні для утримання лінії".

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Втрати РФ: що відомо

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що РФ віддає 53 житті за кожен кілометр, на який вони просуваються в Україні. Зокрема вони нагадали, що протягом листопада РФ зазнала рекордних втрат загиблими та пораненими – близько 45 690 військових.

На думку військового експерта Михайла Жирохова, наразі РФ не відчуває втрат, оскільки у них стоїть задача просунутися якомога далі в Україні. Водночас, коли РФ візьме паузу і почне аналізувати втрати, вона усвідомить реальні цифри.

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