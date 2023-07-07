Російські підрозділи на фронті виснажуються прискореними темпами через відсутність ротації, яка в свою чергу викликана нестачею резервів. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики звернули увагу на публікації російських "воєнкорів", які скаржаться на відсутність ротації підрозділів в армії окупантів. Так, призвані за мобілізацією російські військовослужбовці, які діють у Запорізькій області, перебувають на передовій з жовтня 2022 року без будь-якої ротації.
Один з військових блогерів прямо заявив, що російські сили не змогли вивести цей мобілізований персонал з передових позицій на відпочинок, тому що немає вільних людей для їх заміни.
"Відмова від проведення будь-якої ротації, швидше за все, призведе до більш швидкої деградації російських формувань, що обороняються від українських контрнаступів на півдні України", - вважають в ISW.
Також російські воєнкори звинуватили російських вертольотників у фальсифікації бойових дій: ударні вертольоти регулярно завдають ударів по вже знищеній українській військовій техніці. Воєнкори вважають, що Міноборони Росії може використовувати ці неодноразові влучання по одній цілі, щоб повідомляти завищені втрати українців і подавати російські оборонні операції як надзвичайно ефективні.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW), Сили оборони України розвивають успіх на Бахмутському напрямку і просуваються на Запоріжжі. На обох напрямках спостерігається стійка тенденція до просування вперед: на північний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та під Оріховим на Запоріжжі.
Міністр оборони України Олексій Резніков після бесіди з главою Пентагону Ллойдом Остіном анонсував "хороші новини". За його словами, йдеться про постачання боєприпасів. Подробиці, ймовірно, будуть на наступному "Рамштайні", який відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО.