Окупанти зазнали значних втрат на Покровському напрямку.

Минулої доби українські сили відбили в Курській області понад 20 російських штурмів. Операція на території Росії триває, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Згідно з останнім зведенням, загалом на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Поблизу Вовчанська на Харківському напрямку війська РФ п'ять разів штурмували українські позиції. Також окупанти скидали авіаційні бомби в районах Нескучного, Високої Яруги та Нової Козачої.

На Куп'янському напрямку окупанти 11 разів атакували укріплення поблизу Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка та Лозова.

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14 штурмів позицій ЗСУ загарбники провели в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Торське та Терни на Лиманському напрямку. Також терористи скинули КАБ в районі Райгородка.

На Сіверському напрямку росіяни скинули дев’ять авіабомб на Сіверськ та чотири на Закітне, вони не проводили наступи. На Краматорському сталося одне боєзіткнення поблизу Ступочок. Стінки та Миколаївка зазнали авіаударів КАБами.

На Торецькому напрямку окупанти вісім разів безуспішно штурмували у районах Торецька, Дружби та Щербинівки. Триває одне боєзіткнення в Торецьку. Авіаційних ударів зазнали Романівка, Костянтинівка та Суха Балка.

37 штурмових та наступальних дій відбулося на Покровському напрямку. Найбільш активні росіяни в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіного. Стара Миколаївка та Олександропіль були атаковані КАБами, чотири боєзіткнення тривають:

"Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 328 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, три БТР, вісім одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено один танк, гармату, дві одиниці автомобільної техніки та одну САУ".

Інтенсивно окупанти атакують українські підрозділи на Курахівському напрямку. Війська РФ здійснили 22 атаки, намагаючись просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки. Досі точиться бій поблизу Сонцівки.

На Времівському напрямку терористи за підтримки авіації 15 разів штурмували передній край оборони ЗСУ поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Зазначається, що спроба РФ просунутись в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку не зазнала успіху. На Придніпровському Сили оборони відбили дві атаки, противник успіху не мав.

Ситуація на фронті: дані аналітиків

Проєкт DeepState повідомляє, що російські загарбницькі війська окупували Нову Іллінку, а також просунулися біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку.

Полковник Владислав Селезньов каже, що ситуація на російсько-українському фронті залишається складною, оскільки окупанти готові спалювати свої ресурси задля просувань.

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