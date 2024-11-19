Експерт розповів, яких дій можна очікувати в найближчому майбутньому з боку російських військових.

Російські окупанти мають достатньо ресурсів для атак не тільки в районі Курахового, а й на інших ділянках фронту, зазначає військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, ситуація на фронті для Збройних сил України залишається складною, тому що ворог готовий "спалювати в пеклі війни" свої ресурси з метою отримання територіальних досягнень.

"Зараз ворог активно наступає на 7 ділянках фронту. Якщо противник візьме під контроль територію в районі Курахового, він проведе передислокацію сил і засобів, посилюючи штурмові загони, щоб далі рушити в напрямку Покровської агломерації", - зазначив Селезньов в ефірі "Еспресо".

Крім того, за словами військового експерта, таку ситуацію ми вже спостерігали після того, як окупанти захопили Вугледар. Після тижневого затишшя Росія відновила наступ, ускладнюючи ситуацію в українських військовослужбовців у районі річки Сухі Яли на південь від Курахового.

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Селезньов також наголосив, що ворогові вистачить ресурсів і для створення серйозних проблем на південь від Часового Яру, зокрема, у зоні ризику перебувають військовослужбовці, які захищають Торецьк. Це ж стосується і Куп'янського напрямку, і "в перспективі" Лиманського.

Інші новини про ситуацію на фронті

Раніше УНІАН повідомляв, що з фронту дезертирував цілий полк окупантів.

"Лише з однієї дивізії втекло понад тисячу осіб, а загалом у війні проти України беруть участь щонайменше два десятки дивізій (точні дані засекречені)", - додає видання.

Крім того, росіяни увійшли в центр Часова Яру. Про це заявляє аналітик BILD Юліан Рьопке.

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