Момент ураження зняли з дрона.

Українські сили уразили російський ракетний комплекс "Панцирь С-1" в Бєлгородській області. Екіпаж зазнав поранень.

Відео атаки опубліковано в офіційному Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Розвідники повідомляють, що ракетно-гарматний комплекс "Панцирь С-1" було пошкоджено внаслідок успішного вогневого ураження.

Атака відбулася у четвер, 29 лютого, поблизу населеного пункту Головчіно Грайворонського району Бєлгородської області. Комплекс виведено з ладу, його екіпаж зазнав санітарних втрат - поранено двох російських загарбників.

Зазначається, що "Панцирь С-1" вартістю близько 15 мільйонів доларів призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів.

Атаки по території Росії: останні новини

Цієї ночі російські загарбники повідомили, що Нижегородська та Бєлгородська області РФ опинилися під атакою безпілотних літальних апаратів. Міністерство оборони РФ звітувало про перехоплення трьох дронів.

В мережі повідомляли, що вибухи лунали в районі, в якому знаходиться завод ім. Свердлова - один з найбільших виробників складових для боєголовок до ракетних комплексів ППО.

Також повідомлялося про атаку чотирьох дронів по селу Головчине, внаслідок атаки пошкоджено ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

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