Супротивники за добу втратили три човни та 10 одиниць автобронетехніки.

На півдні України російські окупанти посилюють тиск на населені пункти обстрілами та скиданням вибухівки з повітря й водночас зазнають серйозних втрат.

За даними прес-служби Сил оборони півдня України, корабельне угруповання ворога складається з шести кораблів, які несуть чергування в Чорному та Азовському морях. Ракетоносії заведені у пункти базування. Повідомляється, що підрозділи ЗСУ у певній операційній зоні продовжують заходи з розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра. Утримують позиції, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці, але той не припиняє спроб безрезультативних штурмових дій. Зокрема, протягом минулої бойової доби (станом на 7:00) було 11 таких атак.

"Щоразу, зазнаючи втрат, штурмові групи противника повертаються на вихідні позиції. Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - запевняють у пресслужбі.

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Вже є підтвердження, що за минулу добу на лівому березі стало менше на ⁠18 окупантів, дві ворожі гармати, міномет, ⁠10 одиниць автобронетехніки та три човни. "Знищено три польові пункти боєпостачання, спостережний пункт та вузол зв’язку", - розповіли військові.

Водночас окупанти ведуть аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні й інші дрони по прифронтових населених пунктах.

"Противник вдень завдав ракетного удару, імовірно із застосуванням ракети "Іскандер-К", в напрямку Криворіжжя... П’ять FPV-дронів та шість розривних боєприпасів спрямували окупанти по Гаврилівці, Янтарному, Садовому, Кринках та Золотій Балці на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Також ворожа артилерія вісім разів була застосована саме по населених пунктах. Загарбники тричі гатили по Херсону, обстріляли Садове, Комишани, Новодмитрівку на Херсонщині, акваторію Очаківської громади та територію Куцурубської громади на Миколаївщині. Внаслідок артилерійських обстрілів на Херсонщині поранено три цивільні людини. Пошкоджено дві багатоповерхівки, пів десятка приватних будинків.

За даними начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за добу ворог випустив по регіону понад 480 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та дронів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Напередодні агресор випустив по Херсонщині 374 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БПЛА, а також завдано ракетного удару із застосуванням балістики.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні українські захисники на лівому березі Дніпра "мінуснули" майже три десятки окупантів, реактивну систему залпового вогню "Град", самохідну артилерійську установку "Мста-С", комплекс відеоспостереження "Муром-М" та безпілотник, тип якого не встановлено. Також підтверджено влучання у станцію радіоелектронної боротьби окупантів та 11 одиниць автомобільної техніки, знищено два спостережні пункти загарбників.

Варто зазначити, що РФ на українській землі зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога на 11 січня 2024 вже становлять приблизно 367 620 супротивників.

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