Місцеві жителі кажуть, що подібний випадок у місті - не перший.

В окупованому місті Перевальськ Луганської області бойовики "ЛНР" на танку заїхали на місцеве кладовище, зруйнувавши десятки пам'ятників і могил.

Про це місцеві жителі повідомили в забороненій соцмережі Вконтакте, пишуть "Новости Донбасса".

Інцидент стався в районі 5-ї шахти: танк "злетів" з дороги, але не зупинився, а поїхав по могилах.

"Горе... Ми йшли по могилах, які стерли траками танка, розбиті пам'ятники, фотографії померлих скрізь розкидані, все понівечене... Як після бомбардування... Особисто була там, проїхалися - це м'яко сказано, на півкладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвані з корінням, розворот на могилі, від неї нічого не залишилося", - ділиться враженнями мешканка окупованого міста.

Примітно, що подібне там відбувається на вперше. Минулого року постраждало менше могил, люди навіть зверталися до місцевої "влади", але безрезультатно.

Також в коментарях місцеві жителі пишуть, що "по вулиці страшно ходити" через постійне пересування військової техніки. За їх словами, був і смертельний випадок, коли на трасі дуло танка розвернулося й поцілило в зустрічний цивільний автомобіль, тоді загинув чоловік.

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Автор: Юрій Годован