В окупованому місті Перевальськ Луганської області бойовики "ЛНР" на танку заїхали на місцеве кладовище, зруйнувавши десятки пам'ятників і могил.
Про це місцеві жителі повідомили в забороненій соцмережі Вконтакте, пишуть "Новости Донбасса".
Інцидент стався в районі 5-ї шахти: танк "злетів" з дороги, але не зупинився, а поїхав по могилах.
"Горе... Ми йшли по могилах, які стерли траками танка, розбиті пам'ятники, фотографії померлих скрізь розкидані, все понівечене... Як після бомбардування... Особисто була там, проїхалися - це м'яко сказано, на півкладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвані з корінням, розворот на могилі, від неї нічого не залишилося", - ділиться враженнями мешканка окупованого міста.
Примітно, що подібне там відбувається на вперше. Минулого року постраждало менше могил, люди навіть зверталися до місцевої "влади", але безрезультатно.
Також в коментарях місцеві жителі пишуть, що "по вулиці страшно ходити" через постійне пересування військової техніки. За їх словами, був і смертельний випадок, коли на трасі дуло танка розвернулося й поцілило в зустрічний цивільний автомобіль, тоді загинув чоловік.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Бойовики здійснили постріл протитанковою керованою ракетою біля Попасної - це призвело до пожежі
- Чим небезпечна російська паспортизація жителів ОРДЛО
- Зеленський: РФ збільшила кількість військової техніки вздовж кордону з Україною
- Майже 600 тисяч жителів ОРДЛО тепер з російськими паспортами - омбудсмен
- Бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі - штаб ООС
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram