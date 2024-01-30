За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, питанням мобілізації має опікуватися військове керівництво, а не політики.

Якби Верховна Рада схвалила зміни до законопроекту про мобілізацію, робота територіальних центрів комплектування (ТЦК) могла б зазнати трансформації, що відкинуло б усі претензії до їхньої роботи. Про це в інтерв'ю 24 каналу сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, зараз не змінені процедури - працівники ТЦК зобов'язані діяти згідно з чинним законодавством, його наказами та вимогами. При цьому це - здебільшого люди, які вже воювали на фронті чи обмежено придатні для військової служби в лавах регулярної армії.

"У них є процедура вручення повісток і вони діють згідно з нею. Якщо є потреба це скасувати, тоді це треба робити на законодавчому рівні. Поки що немає чітких визначень та правил що для суспільства, що для військових. Це вже можна було давно зробити, прописати порядки та дотримуватися їх", – підкреслив Тимочко.

Він зазначив, що якщо будуть запроваджені нові закони про проведення мобілізації, тоді багато спірних питань, зокрема з роботою ТЦК, зникнуть.

"Це питання, яким насамперед має опікуватися військове керівництво країни. Якщо це пропонують політики – краще їм побути в стороні. Вони взагалі не розуміють, як живе та як діє армія, як відбуваються ротаційні роботи, логістичні роботи. Це мають робити військові", – вважає голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Він зазначив, що неприйняття законопроекту про мобілізацію збурює суспільство та викликає все більше негативних дискусій.

"Думка про те, що хтось воюватиме за українців, є дуже шкідливою, - зокрема, показує ворогу неготовність людей до опору. Це, власне кажучи, і стало одним із мотивів повномасштабного вторгнення – росіяни були впевнені, що з ними не боротимуться", - резюмував Тимочко.

Закон про мобілізацію - останні новини

Новий закон про мобілізацію може бути ухвалений не раніше березня. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк. За його словами, наразі з поганих рішень намагаються обрати найкраще, яке може бути сприйняте суспільством, при цьому "хороших рішень вже не залишилось".

Як відомо, 11 січня Верхотвна Рада повернула в Кабмін законопроект про мобілізацію на доопрацювання.

Вас також можуть зацікавити новини: