За словами депутата, мобілізація критично необхідна, щоб поповнити вже створені бригади, мова навіть не йде про нові підрозділи.

Народний депутат Сергій Нагорняк вважає, що новий закон про мобілізацію може бути ухвалений Верховною Радою не раніше березня.

"За моїми прогнозами, такий законопроект з’явиться не раніше березня. Наразі з поганих рішень намагаються обрати найкраще, яке може бути сприйняте суспільством. Повторюсь, на жаль, хороших рішень вже не залишилось", - зазначив депутат в інтерв'ю виданню "Телеграф".

Він підкреслив, що ситуація на фронті сьогодні ще якось дозволяє утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.

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"Але з досвіду мого постійного спілкування з військовими можу констатувати, що в бригадах є серйозний некомплект", - додав Нагорняк.

Тому, за словами депутата, мобілізація критично необхідна, щоб поповнити вже створені бригади, мова навіть не йде про нові підрозділи.

Парламентар також підкреслив, що необхідно необхідно переступити етап заколисування людей, який був на початку вторгнення і створив ілюзію швидкої перемоги.

"Люди почали думати, що перемога вже близько і тому немає потреби йти до війська. І це в той час, коли велика кількість військових повертається додому на щиті й в кожному селищі та селі над кладовищами майорить величезна кількість прапорів. Звісно, ні в кого немає бажання там опинитись. Це дуже складний процес. На мою думку, законопроект йде з великим запізненням, але його потрібно ухвалювати", - додав парламентар.

Окремо він зазначив, що потрібно в обов'язковому порядку переглянути всі документи, які дозволяють чоловікам отримати відстрочку від мобілізації й були видані після 24 лютого 2022 року.

"Ні для кого не секрет, що тут нерідко є корупційна складова, цифри відкриті й гуляють в інтернеті", - сказав Нагорняк.

Нагорняк вважає, що у новому законопроекті про мобілізацію не буде норми щодо офіційного "відкупу" від мобілізації, тобто коли людина платить в бюджет певну суму і її не мобілізують до війська.

Новий закон про мобілізацію - головні новини

25 грудня 2023 року Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. В парламенті побачили в цьому документі низку недоліків та корупційні ризики. За результатами наради за участю керівників парламенту та фракцій законопроект про мобілізацію вирішили повернути на доопрацювання уряду. 11 січня Кабмін відкликав свій законопроект.

У Міністерстві оборони України заявили, що вже підготували нову редакцію законопроекту про мобілізацію. Міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook підкреслив, що воїни ЗСУ потребують ротацій та відпусток, мають право знати, що їх чекає, та планувати власне життя.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів.

Нардеп зазначив, що вони мають проходити їх на загальних умовах з іншими українцями, однак для депутатів це не буде навчання full-time. За словами парламентаря, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.

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