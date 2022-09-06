Вночі окупанти завдали ракетних ударів по цивільних об'єктах у Бахмуті та Костянтинівці.

За минулу добу російські окупанти завдали 3 ракетних та понад 35 авіаційних ударів.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

Зазначається, що противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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"В цілому, за минулу добу, противник завдав 3 ракетних та понад 35 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ніч з 5-го на 6-те вересня російські окупанти почали з підступних ракетних ударів по цивільних об’єктах у містах Бахмуті та Костянтинівці", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Байрак і Асіївка Харківської області, Пришиб, Времівка, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль Донецької області, Полтавка і Ольгівське Запорізької області, Біла Криниця, Білогірка і Костромка Херсонської області та Велике Артакове, Тернівка і Любомирівка Миколаївської області.

На низці напрямків противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури.

Так на Сіверському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області.

На Харківському напрямку – Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль. На Слов’янському напрямку – Вірнопілля, Бражківка, Рідне, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Богородичне, Донецьке і Слов’янськ.

Тим часом на Краматорському напрямку – Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне, а на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Григорівка, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка, Опитне, Веселе та Майорськ. На Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку – Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Шахтарське, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Костянтинівка.

На Запорізькому напрямку – Зелене Поле, Времівка, Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське, Дорожнянка, Новоданилівка та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку – Миколаїв, Новогригорівка, Яковлівка, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське, Мирне, Степове, Новоолександрівка, Первомайське, Кобзарці, Петрівка, Зарічне, Іванівка, Токареве, Ольгине та Широке.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Війна Росії проти України

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