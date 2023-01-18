Вороги можуть завдати удару по українських містах, попередив експерт.

Тільки ракетні удари по Україні можуть завдаватися з Білорусі по нашій території.

Противник може бити по українських об'єктах інфраструктури та містах, зокрема, ракетами С-300 та С-400, розповів військовий експерт Олег Жданов. "...я думаю, що ми можемо отримати з Білорусі тільки ракетні удари з повітряного простору Білорусі з допомогою авіації типу ось (надзвуковими крилатими протикорабельними ракетами - Ред.) Х-22... або ракетами С-300, С-400 по містах і об'єктах інфраструктури", - вважає він.

За його словами, бити по військах цими ракетами дуже неефективно, особливо якщо сили знаходяться в лісистій місцевості, то їм не буде завдано такої шкоди, щоб була втрачена боєздатність.

Військова загроза Україні з боку Білорусі - про що попереджали українців

Опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна говорила, що військових Білорусі можуть відправити в РФ, а звідти направити на тимчасово захоплені українські землі, щоб вони взяли участь у війні.

За її даними, росіяни та білоруські військові можуть вдарити по українцях у Запорізькій області. Журналістка також говорила, що в Білорусі знаходяться десятки тисяч військових РФ.

Наприкінці 2022 року українські прикордонники повідомляли, що на білоруської території перебувають понад 10 тисяч російських солдатів, і цих сил недостатньо для повторного наступу на Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: