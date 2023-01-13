Крім того, уражено 3 пункти управління ворога.

Сили оборони України протягом минулої доби завдали близько 30 ударів по районах зосередження противника. Вже відомо, що вони уразили пункти управління окупантів, склади боєприпасів та інші 3 важливі об'єкти.

Генеральний штаб Збройних сил України проінформував про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення станом на ранок 13 січня. Так, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження противника, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

В той же час українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів. За добу наші захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

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