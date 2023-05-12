За словами генерала, він часто дивиться у телефонну книгу, дуже багатьох контактів з якої вже немає в живих, однак поки що не наважується видалити їх.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про те, чи важко йому сприймати загибель українських військових та чи плакав він з початку повномасштабного вторгнення.

В інтерв’ю українському журналісту Дмитру Комарову в рамках проекту "Рік. За кадром. Генерал", Залужний наголосив, що він "нормальна людина із абсолютно нормальним серцем".

"І те, що емоції на обличчі і в поведінці не видають цього людського болю, - це нічого не значить. Серце відчуває це дуже і дуже болісно. І навіть зараз мені не хотілося б згадувати ті імена, які закарбувалися у пам’яті", - сказав він.

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За словами генерала, він часто дивиться у телефонну книгу, дуже багатьох контактів з якої вже немає в живих, однак поки що не наважується видалити їх.

"Це дуже важко. І всіма нормальними людьми це сприймається дуже погано. Війна - це дуже погана справа", - наголосив він.

Також Залужний зауважив, що, будучи головнокомандувачем, йому не хочеться зізнаватися у слабкостях, однак такі слабкості є.

"Але я - людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота й літав в Маріуполь", - розповів він.

Головнокомандувач додав, що певний час, поки переписувався з мамою військового, то мав надію, що той живий, однак, згодом йому доповіли, що пілот загинув.

"І я вимушений був якось з мамою його цю ситуацію прояснити", - додав Залужний.

Мати загиблого героя надіслала генералу повідомлення, яке син відправив їй перед вильотом. У ньому він просив пам’ятати про нього як про патріота.

"І коли я намагався з мамою якось це питання обговорити, то у мене не вистачило сил", - пояснив генерал.

Він також утонив, що пам’ятає ім’я загиблого військовослужбовця, однак не називатиме його.

"Їх (імен - УНІАН) доведеться називати дуже багато. Вони усі варті цього", - підкреслив Залужний.

Втрати України у війні проти РФ - деталі

Україна приховує свої втрати на фронті, йдеться як про особовий склад, так і про знищену техніку.

Водночас, президент Володимир Зеленський підкреслив, що незважаючи на те, що українська влада не може поділитися цими даними, Україні "не все одно", скільки людей вона втратила.

Єдиним випадком, коли від українських посадовців пролунала приблизна цифра загиблих стався у квітні. Тоді міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у війні з Росією Україна втратила менше захисників та захисниць, аніж Туреччина - людей під час лютневого землетрусу. На той момент було відомо про понад 50 тисяч загиблих у Туреччині. Згодом Резніков вибачився за таке порівняння.