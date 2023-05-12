Російські окупанти серйозно помилялись у прагненні зробити із острова військову базу.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний пояснив, чому важливо було звільнити острів Зміїний. Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтервʼю розповів Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Острів Зміїний не має стратегічного значення для оборони українських кордонів, тож росіяни зробили величезну помилку, стягнувши туди людей, стягнувши туди гармати і ракети", - розповів Залужний.

Він також пояснив, що засоби протиповітряної оборони росіян, які базувались на острові, досить серйозно перекривали роботу наших ракет.

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"Вони думали заснувати там військовий гарнізон і що він буде там існувати, і цей гарнізон відомо скільки проіснував. Але зробити так, щоб противника там не було, це було нашим завданням", - наголосив Головнокомандувач.

Звільнення Зміїного від окупантів - деталі

Острів Зміїний, що розташований на південь від Одеси, був захоплений росіянами у перший день вторгнення. Після кількох місяців боротьби за острів, росіяни прийняли рішення втекти з острова, назвавши це "кроком доброї волі".

4 липня 2022 року над островом знову було піднято український прапор. Було прийнято рішення не залишати військовий гарнізон на Зміїному, оскільки йому б загрожували удари російських ракет і авіації.

Голова української розвідки Кирило Буданов розповів, чому було важливим завданням звільнити острів Зміїний від російської окупації.