Окупантів розташували поблизу нафтобази, у яку поцілили снаряди.

6 грудня ЗСУ влаштували потужну "бавовну" окупантам у Донецьку. Снаряди поцілили в резервуари з паливом в одному з районів міста. Виникла сильна пожежа, яка перекинулася на базу загарбників.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка" з посиланням на інформовані джерела. Зазначається, що внаслідок пожежі загинули 26 російських окупантів. Ще 31 поранено.

"Біля нафтобази якийсь дурень влаштував тимчасове розташування бійців, які буквально позавчора прибули до Донецька. Просто поряд із нафтобазою. У результаті снаряди прилетіли і по них, плюс вогнем від палива, що загорілося. Частина хлопців просто згоріла", - розповів один із очевидців.

Ще один окупант розповів, що цих військових нещодавно перекинули до Донецька з Ростовської області. Їх збиралися відправити на штурм Авдіївки.

"Бавовна" на тимчасово окупованих територіях України

На прикінці листопада українські військові задали потужного удару по окупованій Херсонщині. "Прилетіло" по будівлі в окупованому селі Ювілейне.

Примітно, що в момент удару там проходила нарада окупантів. За даними Центру національного спротиву, внаслідок успішної атаки загинуло пʼять високопосадовців.

31 жовтня в окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. У мережі повідомляли про кілька "прильотів" по станції "Мушкетове" в Будьонівському районі міста. Палали цистерни з пальним.

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