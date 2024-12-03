Президент обговорив ситуацію на фронті з Сирським.

ЗСУ досягли хороших оборонних результатів на Запорізькому напрямку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами глави держави, вони обговорили загальну ситуацію на фронті і захист українських позицій. "Курахівський та Покровський напрямки залишаються найбільш складними. Вдячний кожному підрозділу, який знищує окупанта та стримує російське просування. Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку", - заявив Зеленський.

Крім того, вони обговорили дії підрозділів ЗСУ в районах проведення Курської операції.

Відео дня

"Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території. Також важливо, що вже приступають до виконання своїх завдань нещодавно призначені командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник головкома Олег Апостол. Очікуємо ефективності їхньої служби на нових посадах, і це прямо впливатиме на підвищення боєздатності ЗСУ", - констатував президент.

Війна в Україні: новини

1 грудня командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії Олексій Хільченко заявив, що наразі є ознаки того, що росіяни готуються до масштабного наступу на Запорізькому напрямку. Він зазначив, що російські війська проводять накопичення й перегрупування особового складу та техніки.

За його словами, ворог намагається непомітно переміщувати сили та засоби. Однак українська розвідка все одно виявляє ці переміщення, і це дає змогу визначити, куди перекидають які підрозділи. За його словами, на основі цієї узагальненої інформації очікуються активні дії на у Запорізькій області.

Вас також можуть зацікавити новини: