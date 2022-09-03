Президент наголосив, що правоохоронці мають якнайшвидше з'ясувати, чому це сталося та хто приніс бойову зброю на цей міський захід.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував детонацію снаряду на виставці у Чернігові: усі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

"Маємо сьогодні абсолютно неприпустиму подію у Чернігові...", - зазначив президент.

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Зеленський нагадав, що серед постраждалих діти, а маленький хлопчик зараз у важкому стані в реанімації.

"Правоохоронці мають якнайшвидше з'ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності і будуть", - наголосив він.

Глава держави закликав представників місцевої влади та правоохоронців по всій країні пильнувати, щоб таке не повторилося.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, у Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю і боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. В результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років.

У прес-службі міськради згодом повідомили, що, за попередньою інформацією, здетонував протитанковий снаряд, який влучив у дах одного із приватних будинків - новобудову в цьому мікрорайоні. Водночас місцеві ЗМІ інформували, що вистрелив протитанковий гранатомет, коли хлопчик, який прийшов на виставку, взяв його до рук.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).

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