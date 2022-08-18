Володимир Зеленський та Антоніу Гутерріш / фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили "зерновий коридор" та ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС.

Як Зеленський повідомив у Telegram, генсек ООН та президент України зустрілися у Львові.

"Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків", - розповів глава держави.

За його словами, окрему увагу співрозмовники приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, в ході візиту Ердогана передбачено проведення тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. На зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом.

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