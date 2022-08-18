За словами президента України, цей терор може мати глобальні катастрофічні наслідки, тому ООН має забезпечити безпеку ЗАЕС, її демілітаризацію та повне звільнення від російських військ.

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили "зерновий коридор" та ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС.

Як Зеленський повідомив у Telegram, генсек ООН та президент України зустрілися у Львові.

"Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків", - розповів глава держави.

За його словами, окрему увагу співрозмовники приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, в ході візиту Ердогана передбачено проведення тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. На зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом.

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