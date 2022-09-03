Поранень зазнали і дорослі.

У Чернігові внаслідок вибуху боєприпасу травмовано троє дітей, 2-річний хлопчик - у тяжкому стані.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала", - зазначив він.

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Чаус уточнив, що внаслідок вибуху троє дітей постраждали. Зокрема дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані.

"Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога. Наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі. Винні будуть покарані", - наголосив голова ОВА.

У Головному управлінні Нацполіції в області уточнили, що справу розслідуватиме ДБР. Місцеві ЗМІ повідомляють про травмування дорослих, наразі відомо про трьох осіб, які теж звернулися за медичною допомогою.

У міськраді інформують, що дозволу на проведення виставки боєприпасів не надавали.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Чернігові під час виставки боєприпасів, що проходила у центрі міста - на Валу, о 13.30 здетонував один із снарядів.