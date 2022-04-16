Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість використання Росією хімічної чи ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю українським журналістам.

"Та чи інша країна говорить: якщо буде застосування (ядерної зброї), то ми тоді введемо щось. От якщо йтиме Росія, то ми тоді. Я вважаю, що це велика провокація. Не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю, світу треба готуватися до цього. Готуватися по-різному, не тільки антидоти або бомбосховища. З ними треба говорити, підписувати папір, затиснути їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. Вони можуть використовувати будь-яку зброю, я впевнений у цьому, і вірити їм не можна... Щодо хімічної зброї, працюємо над цим питанням", - розповів президент.