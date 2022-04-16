Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість використання Росією хімічної чи ядерної зброї.
Про це він сказав в інтерв'ю українським журналістам.
"Та чи інша країна говорить: якщо буде застосування (ядерної зброї), то ми тоді введемо щось. От якщо йтиме Росія, то ми тоді. Я вважаю, що це велика провокація. Не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю, світу треба готуватися до цього. Готуватися по-різному, не тільки антидоти або бомбосховища. З ними треба говорити, підписувати папір, затиснути їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. Вони можуть використовувати будь-яку зброю, я впевнений у цьому, і вірити їм не можна... Щодо хімічної зброї, працюємо над цим питанням", - розповів президент.
Чи може Росія використати ядерну зброю
Як повідомляв УНІАН, раніше радник глави Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що вірогідність застосування Російською Федерацією ядерної зброї проти України наднизька.
При цьому експерт з реформування правоохоронних органів Українського Інституту майбутнього Іван Ступак розповів, що не можна виключати застосування тактичної ядерної зброї в окремому місті України.