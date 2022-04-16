Після цього від Росії можуть відмовитися найближчі союзники, які залишилися після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Вірогідність застосування Російською Федерацією ядерної зброї проти України наднизька.

Про це радник глави Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає "Укрінформ".

"Станом на зараз про жоден ядерний удар не йдеться. Чи можемо ми теоретично виключити це? Ні, на жаль, не можемо, але вірогідність наднизька", - сказав він.

Радник міністра внутрішніх справ зазначив, що Російська Федерація може застосувати ядерну зброю лише в крайньому разі, тому що після цього від Росії можуть відмовитися найближчі союзники, які залишилися після початку повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема Китай, Індія, Білорусь.

Окрім цього, Денисенко додав, що наразі Росія концентрує свої зусилля на оточенні українських військ та бойових діях у східному регіоні України. За його словами, основними подіями, за якими спостерігатиме Україна в "найближчі дні, а може й тижні", будуть події на Донбасі.

Як повідомлялося, в російському інформаційному просторі почалася нова хвиля поширення інформації щодо застосування Росією ядерної зброї у війні проти України.

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що українська розвідка та розвідки іноземні не мають інформації стосовно того, що РФ має намір використовувати проти України зброю масового знищення, зокрема, ядерну.

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