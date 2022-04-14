ЦРУ "дуже уважно стежить за цим", сказав Бернс.

Росія може вдатися до тактичної ядерної зброї по Україні через відчай російського президента Володимира Путіна на полі бою.

Про це заявив у четвер директор ЦРУ Білл Бернс під час виступу в технологічному інституті Джорджії.

Він зазначив, що США "не сприймають легковажно" ядерну загрозу з боку Росії.

"Враховуючи потенційний відчай президента Путіна і російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони досі стикалися у військовій сфері, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яку представляє потенційне застосування тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності", — сказав він.

ЦРУ "дуже уважно стежить за цим", сказав Бернс. Але він підкреслив, що США поки не бачать ніяких ознак того, що Росія готується піти на такий крок.

"Хоча ми бачили деякі риторичні заяви з боку Кремля про перехід до більш високих рівнів ядерної боєготовності, досі ми не бачили багато практичних свідчень такого роду розгортань або військових дислокацій, які посилили б цю стурбованість, але ми дуже уважно стежимо за цим", — сказав Бернс.

Тим не менш, в тому ж виступі Бернс попередив, що Путін стає все ізольованішим, а його "апетит до ризику зростає в міру того, як його хватка у Росії посилюється".

"Коло його радників звузилося, і в цьому маленькому колі ніколи не сприяв кар'єрі сумнів у його судженнях або в його впертій, майже містичній вірі в те, що його покликання — відновити сферу впливу Росії", — сказав Бернс.

Раніше стало відомо про те, що Білий дім зібрав групу фахівців для оцінки ядерної загрози з боку Росії і розробки запобіжних заходів у разі застосування Путіним потужної зброї проти України.

"Ядерні" погрози з боку Росії посилилися після помітних провалів росіян у бойових діях проти України.

22 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков нагадав американським журналістам про концепцію нацбезпеки країни, що допускає застосування ядерної зброї, якщо держава опиниться під загрозою існування.

Вже за два дні російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо її "спровокує НАТО".

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