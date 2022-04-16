Це може вчинитися для морального тиску на мирних громадян і військових.

Не можна виключати застосування тактичної ядерної зброї в окремому місті України.

Про це сказав експерт з реформування правоохоронних органів Українського Інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі інформаційного телемарафону.

Ступак зазначив, що, звичайно, "потрібно чекати масований прес зі східного та південного напрямків, але після того, як ми побачили як росіяни бомбардують глибокі тили України, не можна виключати застосування Путіним атомної зброї як останнього аргументу".

"Хоча, звичайно, пересування на об`єктах де зберігається атомна зброя контролюється з супутників 24х7 нашими іноземними партнерами і якщо там відбудеться будь-який рух, то європейці нам про це повідомлять і, можливо, це дасть нам фору щодо передбачення намірів Путіна", - додав він.

Також експерт підкреслив, зараз загрозу несе не тільки атомна ракета, але й як тактична ядерна зброя, яка може бути доставлена, наприклад, на автівці, або з якимось вантажем та "застосована виключно для знищення якогось населеного пункту, який чинить опір, або якогось важливого об’єкту".

Ступак сказав, тактична ядерна зброя може застосуватися для морального тиску на українців і військових, щоб не чинили опір, та з погрозою, що росіяни можуть знищити потужнішою зброєю міста. Тому не можна виключати застосування такої зброї, наприклад, у найбільш вразливому Маріуполі.

"Російська армія повинна зламатися по аналогії з нацистською Німеччиною, бо якщо будуть підписані якісь мирні угоди з Росією до цього, то з’являться сили реваншизму і за 3-4 роки ця війна може повторитися", - вважає експерт.

Раніше у МВС заявили, що вірогідність застосування Російською Федерацією ядерної зброї проти України наднизька. Після цього від Росії можуть відмовитися найближчі союзники, які залишилися після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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