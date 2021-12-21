У низці питань щодо Донбасу президент хоче бачити прогрес.

Президент України Володимир Зеленський заявив про складність переговорів щодо Донбасу, але озвучив три вимоги, щодо яких хоче бачити прогрес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав журналістам в рамках дводенної щорічної конференції послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", яка відбувається у державній резиденції "Синьогора".

Зокрема, президента запитали, чи можливо, що до різдвяних і новорічних свято буде домовлено про новий "режим тиші" на Донбасі.

Зеленський сказав, що сьогодні й завтра відбувається засідання Тристоронньої контактної групи.

"Складні перемовини. Нічого нового у цьому питанні, незважаючи на будь-які свята. Ці перемовини завжди складні, без сюрпризів, на жаль. Хоча такі сюрпризи ми точно очікуємо. Не знаю як Росія. Але ми точно очікуємо, щоби було враховано наші три ініціативи", – сказав Зеленський.

Зокрема, по-перше, йдеться про припинення вогню. "Там є деякі деталі щодо верифікації режиму припинення вогню", – сказав президент.

По-друге, як сказав глава держави, йдеться про відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Читайте такожЗеленський висловився про повернення Росії до змістовних переговорів щодо Донбасу"Я не бачу, у чому там проблеми. Тільки треба бажання і тільки однієї сторони", – заявив Зеленський.

По-третє, йдеться про обмін полоненими. "Там також треба бажання", – сказав президент.

"Я не знаю, чи буде ще до різдвяних і новорічних свят, напевно, що ще можна встигнути. Але, якщо ми до цих свят погодимо ці пункти, або погодимо хоч якісь з цих пунктів, то вже буде непогано", – наголосив очільник держави.

Раніше Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися в "гарячій точці" Донбасу й обговорити війну. Російська сторона, своєю чергою, запросила українського лідера до Москви.

Нагадаємо, навесні 2014 року Росія захопила український Крим і почала розхитувати ситуацію на частині сходу нашої країни. На частині Донбасу РФ підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На частину Донбасу також вдерлися російські війська.

Влада Росії не визнає, що пішла на вторгнення в Україну і називає війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом". У РФ стверджують, що їхня країна тільки посередник у "врегулюванні" конфлікту.

Переговори по Донбасу вели у "мінському" (Україна, Росія, ОБСЄ) і "нормандському" форматах (українська держава, РФ, Німеччина та Франція).

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