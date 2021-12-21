Президент України Володимир Зеленський заявив про складність переговорів щодо Донбасу, але озвучив три вимоги, щодо яких хоче бачити прогрес.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав журналістам в рамках дводенної щорічної конференції послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", яка відбувається у державній резиденції "Синьогора".
Зокрема, президента запитали, чи можливо, що до різдвяних і новорічних свято буде домовлено про новий "режим тиші" на Донбасі.
Зеленський сказав, що сьогодні й завтра відбувається засідання Тристоронньої контактної групи.
"Складні перемовини. Нічого нового у цьому питанні, незважаючи на будь-які свята. Ці перемовини завжди складні, без сюрпризів, на жаль. Хоча такі сюрпризи ми точно очікуємо. Не знаю як Росія. Але ми точно очікуємо, щоби було враховано наші три ініціативи", – сказав Зеленський.
Зокрема, по-перше, йдеться про припинення вогню. "Там є деякі деталі щодо верифікації режиму припинення вогню", – сказав президент.
По-друге, як сказав глава держави, йдеться про відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду.
Читайте такожЗеленський висловився про повернення Росії до змістовних переговорів щодо Донбасу"Я не бачу, у чому там проблеми. Тільки треба бажання і тільки однієї сторони", – заявив Зеленський.
По-третє, йдеться про обмін полоненими. "Там також треба бажання", – сказав президент.
"Я не знаю, чи буде ще до різдвяних і новорічних свят, напевно, що ще можна встигнути. Але, якщо ми до цих свят погодимо ці пункти, або погодимо хоч якісь з цих пунктів, то вже буде непогано", – наголосив очільник держави.
Раніше Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися в "гарячій точці" Донбасу й обговорити війну. Російська сторона, своєю чергою, запросила українського лідера до Москви.
Нагадаємо, навесні 2014 року Росія захопила український Крим і почала розхитувати ситуацію на частині сходу нашої країни. На частині Донбасу РФ підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На частину Донбасу також вдерлися російські війська.
Влада Росії не визнає, що пішла на вторгнення в Україну і називає війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом". У РФ стверджують, що їхня країна тільки посередник у "врегулюванні" конфлікту.
Переговори по Донбасу вели у "мінському" (Україна, Росія, ОБСЄ) і "нормандському" форматах (українська держава, РФ, Німеччина та Франція).