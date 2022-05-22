У Харківській області жителя окупованого Ізюму підозрюють у колабораціонізмі.
Про це йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.
Як йдеться в повідомленні, підозрюваний добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Як встановило слідство, він виконував функціонал "начальника медичної служби" в окупаційній адміністрації.
У сферу відповідальності підозрюваного входив розподіл медикаментів серед жителів Ізюма під виглядом "російської гуманітарної допомоги".
Підозрюваному інкримінують ч.5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораціоністська діяльність).
Війна в Україні: дані на 22 травня
Станом на 22 травня 2022 року російські війська готуються відновити наступ в Ізюмському районі.
Російські війська продовжують наступ на сході, зусилля зосередили на захопленні Луганської області; підтягують сили на північ від Харкова.
На думку аналітиків ISW, рашисти мають намір почати новий наступ з метою окупації північної частини Херсонської області та просування до Запорізької області.
Відзначається висока концентрація військ в інженерному поблизу Гуляйполя.
На кордоні Херсонської та Миколаївської областей ворог проводить розвідку позицій ЗСУ, втратив ще один БПЛА.
Українські військові також знищили самохідну гармату великої потужності "ПІОН", з якої обстрілювали Сєвєродонецьк і знищили Павлоградський міст.
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