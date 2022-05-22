Завдання Росії наразі полягає у відтягуванні переозброєння ЗСУ по максимуму.

За розрахунками українських і західних аналітиків, через півтора-два місяці українська армія буде на піку своїх бойових можливостей.

Про це в інтерв'ю Фейгіну розповів радник глави ОП Олексій Арестович.

За його словами, завдання Росії наразі полягає у відтягуванні переозброєння ЗСУ по максимуму.

"Звідси головна теза (росіян - ред.): війну треба припинити, а найкращий спосіб це зробити – демілітаризувати ЗСУ. Їх завдання - збити темпи поставок зброї", - зазначає Арестович.

У Кремлі хочуть подати своєму електорату тимчасове захоплення Маріуполя і вихід на кордони Луганської області (якого не буде) як "велику перемогу Росії".

Більш того, зараз РФ активно взялася за уряди країн ЄС, запускає туди своїх людей, мета яких – переконати світ, що "РФ і захід досягли згоди, а миру не хоче тільки Україна", зазначив Арестович.

Війна в Україні: оновлені дані

Російські війська продовжують наступ на сході, зусилля зосередили на захопленні Луганської області; підтягують сили на північ від Харкова.

На думку аналітиків з ISW, рашисти мають намір розпочати новий наступ з метою окупації північної частини Херсонської області і просування на Запоріжжя.

Відзначається висока концентрація військ в Інженерному неподалік Гуляйполя.

На межі Херсонської і Миколаївської областей ворог проводить розвідку позицій ЗСУ, втратив ще один БПЛА.

Українські військові також знищили самохідну гармату великої потужності "Піон", з якої обстрілювали Сєвєродонецьк та знищили Павлоградський міст.

Вас також можуть зацікавити новини: